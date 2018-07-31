Убил брата невесты: мужчина проведет 11 лет в тюрьме за резню
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы 37-летнему мужчине, который совершил умышленное убийство близкого родственника своей девушки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
“Вынесен приговор мужчине, который убил брата своей девушки: по три удара ножом — 11 лет за решеткой”, — говорится в сообщении.
При качественном процессуальном руководстве и публичном обвинении, которое поддерживала в суде Краматорска местная прокуратура, вынесен обвинительный приговор мужчине, который совершил умышленное убийство и в течение двух недель скрывался от следствия.
Напомним, 22 июля 2017 года 36-летний житель г.Краматорска пришел в гости к родственникам своей девушки и во время застолья устроил ссору с ее братом. Во время выяснения отношений гость схватился за нож и трижды умышленно ударил им в шею оппоненту, после чего с места преступления скрылся.
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От полученных тяжелых колото-резаных ранений пострадавший погиб на месте, а беглецу было заочно сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, и его объявили в розыск.
В августе разыскиваемый обратился в прокуратуру, признался в совершении указанного преступления и подписал явку с повинной.
Суд учел полноту и обоснованность доказательств вины человека, предоставленных обвинением, и приговорил его к 11 годам лишения свободы.
Напомним, 16 июля под Киевом парень убил отца своей невесты.