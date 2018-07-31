Вбив брата нареченої: чоловік проведе 11 років у тюрмі за різанину
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Суд призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі 37-річному чоловіку, який скоїв умисне вбивство близького родича своєї дівчини. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
“Винесено вирок чоловіку, який вбив брата своєї дівчини: за три удари ножем — 11 років за ґратАМИ”, — йдеться у повідомленні.
За якісного процесуального керівництва та публічного обвинувачення, яке підтримувала у суді Краматорська місцева прокуратура, винесено обвинувальний вирок чоловіку, який скоїв умисне вбивство та впродовж двох тижнів переховувався від слідства.
Нагадаємо, 22 липня 2017 року 36-річний мешканець м. Краматорська прийшов у гості до родичів своєї дівчини та під час застілля влаштував сварку з її братом. Під час з’ясування стосунків гість схопився за ножа та тричі умисно вдарив ним у шию опоненту, після чого з місця злочину втік.
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Від отриманих тяжких колото-різаних поранень потерпілий загинув на місці, а втікачу було заочно повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, та оголошено у розшук.
У серпні розшукуваний звернувся до прокуратури, зізнався у скоєнні вказаного злочину та підписав явку з повинною.
Суд врахував повноту та обґрунтованість доказів провини чоловіка, наданих обвинуваченням, та засудив його до 11 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 16 липня під Києвом хлопець вбив батька своєї нареченої.