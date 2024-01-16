"Важный шаг для цифровизации": Умеров поддержал законопроект о едином электронном реестре военнослужащих

Министр обороны Украины Рустем Умеров уверен, что законопроект №10062 это важный шаг для цифровизации украинских Сил обороны. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает УНН.

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Сегодня Верховная Рада Украины сделала важный шаг для цифровизации украинских Сил обороны. Принятый во втором чтении законопроект №10062 позволит нашей армии ускорить процессы обмена информацией - заявил министр.

Он также поблагодарил чиновников, которые проголосовали "за" и поддержали этот законопроект.

Умеров подчеркнул, что в установленные законом сроки закон будет внедрен, для ускорения сбора, обработки и использования военных данных.

Услуги и процессы для военнослужащих наконец полностью перейдут в удобный цифровой формат, который будет урегулирован законом - подчеркнул министр обороны.

Напомним,

Верховная Рада Украины одобрила законопроект №10062 об автоматическом приобретении статуса участника боевых действий и создании электронного реестра военнообязанных, что имеет целью усовершенствовать обработку данных для воинского учета.