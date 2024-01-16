"Важливий крок для цифровізації": Умєров підтримав законопроєкт про єдиний електронний реєстр військовослужбовців
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умеров привітав прийняття законопроєкту №10062, який він вважає ключовим для цифровізації Сил оборони України.
Міністр оборони України Рустем Умєров впевнений, що законопроєкт №10062 це важливий крок для цифровізації українських Сил оборони. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Деталі
Сьогодні Верховна Рада України зробила важливий крок для цифровізації українських Сил оборони. Ухвалений в другому читанні законопроєкт №10062 дозволить нашій армії прискорити процеси обміну інформацією
Він також подякував урядовцям, які проголосували "за" та підтримали цей законопроєкт.
Умєров підкреслив, що у встановлені законом строки закон буде впроваджено, для пришвидшення збору, обробки та використання військових даних.
Послуги та процеси для військовослужбовців нарешті повністю перейдуть у зручний цифровий формат, який буде врегульовано законом
Нагадаємо
Верховна Рада України схвалила законопроєкт №10062 про автоматичне набуття статусу учасника бойових дій та створення електронного реєстру військовозобов'язаних, що має на меті вдосконалити обробку даних для військового обліку.