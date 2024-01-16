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"Важливий крок для цифровізації": Умєров підтримав законопроєкт про єдиний електронний реєстр військовослужбовців

Київ • УНН

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Міністр оборони України Рустем Умеров привітав прийняття законопроєкту №10062, який він вважає ключовим для цифровізації Сил оборони України.

Міністр оборони України Рустем Умєров впевнений, що законопроєкт №10062 це важливий крок для цифровізації українських Сил оборони. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі 

Сьогодні Верховна Рада України зробила важливий крок для цифровізації українських Сил оборони. Ухвалений в другому читанні законопроєкт №10062 дозволить нашій армії прискорити процеси обміну інформацією

- заявив міністр. 

Він також подякував урядовцям, які проголосували "за" та підтримали цей законопроєкт. 

Умєров підкреслив, що у  встановлені законом строки закон буде впроваджено, для пришвидшення збору, обробки та використання військових даних. 

Послуги та процеси для військовослужбовців нарешті повністю перейдуть у зручний цифровий формат, який буде врегульовано законом

- наголосив міністр оборони.

Нагадаємо

Верховна Рада України схвалила законопроєкт №10062 про автоматичне набуття статусу учасника бойових дій та створення електронного реєстру військовозобов'язаних, що має на меті вдосконалити обробку даних для військового обліку.

Володимир Омельченко

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