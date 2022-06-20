Важный шаг на пути к ЕС: Рада приняла антикоррупционную стратегию

ukru
13:44 • 48247 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 88987 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 70202 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 49849 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 70816 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 65331 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 104723 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 119054 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126083 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 113147 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 58695 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 62409 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 65286 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 46584 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 33496 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 104724 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 105976 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 246135 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 275841 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 212583 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 65286 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 119054 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 105787 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 123412 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 125727 просмотра
Актуальное
Важный шаг на пути к ЕС: Рада приняла антикоррупционную стратегию

Важный шаг на пути к ЕС: Рада приняла антикоррупционную стратегию

Киев • УНН

 • 153470 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Верховная Рада приняла законопроект №4135, определяющий направления государственной антикоррупционной политики на ближайшие годы. Об этом сообщила глава политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, передает УНН.

Цитата

"Народные депутаты приняли законопроект №4135, определяющий направления государственной антикоррупционной политики на ближайшие годы", - написала Шуляк.

Детали

По ее словам, у Украины уже есть вывод Европейской комиссии о том, что Украина достигла значительного прогресса на пути к верховенству права.

"Сегодня мы сделали еще один шаг к честным судам, прокуратурам и полиции, к честной уплате налогов, к нормальной работе госпредприятий – без злоупотреблений и коррупции", - добавила Шуляк.

По ее словам, антикоррупционная стратегия обеспечит слаженность и системность на всех уровнях власти в предотвращении и противодействии коррупции.

"Разрабатывать проекты этой стратегии и государственной антикоррупционной программы будет НАПК. Она также будет оценивать эффективность мероприятий и сможет инициировать пересмотр государственной антикоррупционной программы с учетом результатов мониторинга. При НАПК создадут координационную рабочую группу по вопросам антикоррупционной политики. Ее сопредседателями станут глава НАПК и министр Кабмина. Состав координационной рабочей группы утверждает правительство, в частности, по согласию в нее могут входить народные депутаты", - рассказала Шуляк.

Она отметила, что это не только шаг к государству без коррупции, но шаг вперед к кандидатству и членству Украины в Европейском Союзе.

Дополнение

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата и опубликовала рекомендации по предоставлению Украине статуса кандидата.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы