"Трудно стало сводить концы с концами": в Укрэнерго объяснили повышение тарифов

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"Мы потеряли часть генерации и также часть потребителей. Например, сетевые компании, такие как «Укрэнерго» и облэнерго, у них выручка упала просто автоматически на 30 процентов просто из-за того, что потребление сильно сократилось. Генерирующие компании не дополучают средств из-за того, что побито много генерации. Часть генерирующих мощностей у нас расположены во временной оккупации", - рассказал Кудрицкий.

В качестве примера глава правления НЭК «Укрэнерго» привел Запорожскую атомную электростанцию и Каховскую гидроэлектростанцию.

"Еще есть тепловые электростанции в Донецкой, Запорожской, Луганской области. Потеряно много активов и конечно, гораздо труднее стало сводить концы с концами", - пояснил Кудрицкий.

Детали

Вместе с тем он заявил, что дефицит в финансах в энергетической системе был давно, но с началом полномасштабного вторжения он существенно усилился.

«В течение достаточно длительного периода энергетика была недофинансирована. Это не началось вчера или позавчера. Это такая системная проблема, которая длилась годами. Сейчас в условиях полномасштабного вторжения, начиная с февраля 2022 года, дефицит финансового ресурса в системе усилился», – добавил он.

Дополнение

В Украине с 1 июня повысят тарифы на электроэнергию для населения до 2,64 грн за кВт-ч. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины. По словам министра энергетики Германа Галущенко, правительство исходит из сценария настоящего до следующего отопительного сезона, в течение которого россия может снова обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины.

По словам заместителя министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Фарида Сафарова, тарифы на электричество повысят, чтобы были средства на подготовку к следующей зиме, ведь средств от западных партнеров не достаточно.

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