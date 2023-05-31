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"Важко стало зводити кінці з кінцями": в Укренерго пояснили підвищення тарифів

"Важко стало зводити кінці з кінцями": в Укренерго пояснили підвищення тарифів

Київ • УНН

 • 636500 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Через скорочення споживання, руйнування геренарції та втрати активів виручка «Укренерго» та обленерго впала приблизно на 30% - "важче стало зводити кінці з кінцями", заявив в ефірі «Радіо Свобода» голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький, передає УНН.

Цитата

"Ми втратили частину генерації і також частину споживачів. Наприклад, мережеві компанії, такі як «Укренерго» та обленерго, у них виручка впала просто автоматично на 30 відсотків просто через те, що споживання сильно скоротилося. Генеруючі компанії не доотримують коштів через те, що побито багато генерації. Частина генеруючих потужностей в нас розташовані в тимчасовій окупації", - розповів Кудрицький.

Як приклад голова правління НЕК «Укренерго» навів Запорізьку атомну електростанцію та Каховську гідроелектростанцію.

"Ще є теплові електростанції в Донецькій, Запорізькій, Луганській області. Втрачено багато активів і, звичайно, набагато важче стало зводити кінці з кінцями", - пояснив Кудрицький.

Деталі

Разом із тим він заявив, що дефіцит у фінансах в енергетичній системі був давно, але з початком повномасштабного вторгнення він суттєво посилився.

«Упродовж досить тривалого періоду енергетика була недофінансована. Це не почалося вчора чи позавчора. Це така системна проблема, яка тривала роками. Зараз в умовах повномасштабного вторгнення, починаючи з лютого 2022 року, дефіцит фінансового ресурсу в системі посилився», – додав він.

Доповнення

В Україні з 1 червня підвищать тарифи на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, уряд виходить зі сценарію сьогодення до наступного опалюваного сезону, впродовж якого росія може знову обстрілювати енергетичну інфраструктуру України.

За словами заступника міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фаріда Сафарова, тарифи на електрику підвищать, щоб були кошти на підготовку до наступної зими, адже коштів від західних партнерів не достатньо.

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