Ватикан лишил сана американского кардинала

Бывший архиепископ Вашингтонский ещё в июле прошлого года добровольно покинул коллегию кардиналов, что стало первым подобным случаем более чем за сто лет. Теперь он стал самым высокопоставленным священником, лишённым сана, за всю современную историю католической церкви.

Несколько человек обвинили Маккаррика в растлении несовершеннолетних. Нью-Йоркская епархия заявила, что считает достоверными и обоснованными обвинения в адрес священника как минимум по одному случаю. Материалы переданы как в Ватикан, так и светским властям.



Как сообщал УНН, Минюст США начал расследование случаев насилия священников над детьми в Пенсильвании.