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Associated Press: Минюст США начал расследование случаев насилия священников над детьми в Пенсильвании

Associated Press: Минюст США начал расследование случаев насилия священников над детьми в Пенсильвании

Киев  •  УНН

 • 8189 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Министерство юстиции США начало расследование установленных и предполагаемых случаев надругательств сексуального характера над несовершеннолетними со стороны католических священников в штате Пенсильвания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

По данным его источников, с санкции минюста прокуратура направила в епархии римско-католической церкви Пенсильвании запросы о предоставлении документов, способных пролить свет на упомянутые выше случаи. Кроме того, многим священникам вручены повестки, обязывающие их давать свидетельские показания.

Как отмечает AP, в Пенсильвании законы предусматривают наличие срока давности, по истечении которых подозреваемые не могут быть преданы суду. Ввиду этого обстоятельства официальные обвинения были предъявлены лишь нескольким священникам.

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Как ранее информировал УНН, в начале августа текущего года большая коллегия присяжных штата Пенсильвания по итогам двухлетнего расследования опубликовала 884-страничный, частично отредактированный доклад, в котором приводятся доказательства многочисленных случаев насилия над детьми со стороны служителей церкви в шести епархиях штата, начиная с 1950-х годов. В документе говорится, что более 300 священников совершили за этот период надругательства над более чем 1 тыс. несовершеннолетних, отмечает NBC. При этом коллегия присяжных считает, что реальное число детей, пострадавших от таких действий, гораздо больше. Как заявил генпрокурор Пенсильвании Джош Шапиро, высокопоставленные представители церкви в штате, а также ее руководство на уровне Ватикана были осведомлены о случаях насилия и систематически покрывали причастных к этому священнослужителей.

Скандал, связанный с преступлениями священников-педофилов, разгорелся еще в годы понтификата Бенедикта XVI. Нынешний глава Римско-католической церкви Франциск неоднократно осуждал священников, которые делают надругательства над малолетними прихожанами, называя это смертным грехом. Он ранее также признавал, что церковная власть опоздала с принятием мер по недопущению таких преступлений. Несколько высокопоставленных иерархов, замешанных в разные годы в подобных действиях в США, Европе, Южной Америке и Австралии, были отстранены от служения или подали в отставку.

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