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Associated Press: Мін'юст США почав розслідування випадків насильства священиків над дітьми у Пенсільванії

Associated Press: Мін'юст США почав розслідування випадків насильства священиків над дітьми у Пенсільванії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Міністерство юстиції США почало розслідування встановлених і передбачуваних випадків наруги сексуального характеру над неповнолітніми із боку католицьких священиків у штаті Пенсільванія. Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.

За даними джерел агентства, зі санкції мін’юсту прокуратура направила в єпархії римо-католицької церкви Пенсільванії запити про надання документів, здатних пролити світло на згадані вище випадки. Крім того, багатьом священикам вручені повістки, які зобов’язують їх давати свідчення.

Як зазначає AP, у Пенсільванії закони передбачають наявність терміну давності, після закінчення яких підозрювані не можуть бути притягнуті до суду. Зважаючи на цю обставину офіційні звинувачення були пред’явлені лише декільком священикам.

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Як раніше інформував УНН, на початку серпня поточного року велика колегія присяжних штату Пенсільванія за підсумками дворічного розслідування опублікувала 884-сторінкову, частково відредаговану доповідь, в якій наводяться докази численних випадків насильства над дітьми із боку служителів церкви у шести єпархіях штату, починаючи із 1950-х років. У документі йдеться про те, що понад 300 священиків зробили за цей період наруги над більш ніж однією тисячею неповнолітніх, відзначає NBC. При цьому колегія присяжних вважає, що реальна кількість дітей, які постраждали від таких дій, набагато більше. Як заявив генпрокурор Пенсільванії Джош Шапіро, високопоставлені представники церкви у штаті, а також її керівництво на рівні Ватикану були інформовані про випадки насильства і систематично покривали причетних до цього священнослужителів.

Скандал, пов’язаний зі злочинами священиків-педофілів, розгорівся ще в роки понтифікату Бенедикта XVI. Нинішній глава Римсько-католицької церкви Франциск неодноразово засуджував священиків, які роблять наруги над малолітніми парафіянами, називаючи це смертним гріхом. Він раніше також визнавав, що церковна влада запізнилися з прийняттям заходів для недопущення таких злочинів. Кілька високопоставлених ієрархів, замішаних у різні роки в подібних діях у США, Європі, Південній Америці та Австралії, були відсторонені від служіння або подали у відставку.

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