Ватикан позбавив сану американського кардинала
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Ватикан позбавив сану американського кардинала Теодора МакКарріка, обвинуваченого в розбещенні неповнолітніх. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
Колишній архієпископ Вашингтонський ще в липні минулого року добровільно покинув колегію кардиналів, що стало першим подібним випадком більш ніж за сто років. Тепер він став найбільш високопоставленим священиком, позбавленим сану, за всю сучасну історію католицької церкви.
Кілька людей звинуватили МакКарріка в розбещенні неповнолітніх. Нью-Йоркська єпархія заявила, що вважає достовірними та обґрунтованими звинувачення на адресу священика як мінімум по одному випадку. Матеріали передані як до Ватикану, так і світським властям.
Як повідомляв УНН, Мін'юст США почав розслідування випадків насильства священиків над дітьми в Пенсільванії .