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Ватикан готов стать посредником для прекращения огня в Украине

Ватикан готов стать посредником для прекращения огня в Украине

Киев • УНН

 • 106616 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Ватикан выразил готовность к любому посредничеству, что может помочь миру в Украине. Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в интервью Vatican News, передает УНН.

Цитата

“Позиция Святого Престола такова, что Папа повторял несколько раз: решительное «нет» войне; война - это безумие, ее нужно остановить. Мы просим, ​​взывая к совести всех, немедленно прекратить боевые действия. У нас перед глазами ужасные образы, идущие из Украины. Жертвы среди мирного населения, женщин, стариков и беззащитных детей, заплативших своими жизнями за безумие войны. Тоска нарастает, когда мы видим города с выпотрошенными домами, без электричества, минусовой температурой, отсутствием еды и лекарств, а также миллионы беженцев, в основном женщин и детей, спасающихся от бомб. В последние дни я столкнулся с группой из них, приехавших в Италию из разных уголков Украины: пустые взгляды, лица без улыбок, бесконечная грусть... В чем вина этих молодых матерей и их детей? Мы должны были бы обладать каменным сердцем, чтобы оставаться бесстрастными и позволить этому хаосу продолжаться, поскольку реки крови и слез продолжают течь. Война - это варварство!”, - рассказал Паролин.

Детали

На днях Паролин провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которого он повторил призыв Папы к немедленному прекращению огня.

"Я потребовал прекращения боевых действий и решения конфликта путем переговоров. Я настаивал на уважении к гражданскому населению и на гуманитарных коридорах. Я также повторил, как это сделал Папа в прошлое воскресенье в Ангелусе, о полной готовности Святого Престола к любому виду посредничества, которое могло бы способствовать миру в Украине", - сказал он.

Дополнение

Папа Римский Франциск призвал, чтобы прекратилось вооруженное наступление в Украине и взял верх здравый смысл, чтобы были гарантированы гуманитарные коридоры, указав, что "в Украине текут реки крови и слез".

Украинские Национальные Новости

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