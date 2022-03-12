Ватикан готовий стати посередником для припинення вогню в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Ватикан висловив готовність до будь-якого посередництва, що може допомогти миру в Україні. Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін в інтерв'ю Vatican News, передає УНН.
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“Позиція Святого Престолу така, що Папа повторював кілька разів: рішуче "Ні" війні; війна - це безумство, її потрібно зупинити. Ми просимо, волаючи до совісті всіх, негайно припинити бойові дії. У нас перед очима жахливі образи, що йдуть з України. Жертви серед мирного населення, жінок, людей похилого віку і беззахисних дітей, які заплатили своїми життями за безумство війни. Туга наростає, коли ми бачимо міста з випотрошеними будинками, без електрики, мінусовою температурою, відсутністю їжі і ліків, а також мільйони біженців, в основному жінок і дітей, що рятуються від бомб. В останні дні я зіткнувся з групою з них, які приїхали до Італії з різних куточків України: порожні погляди, обличчя без посмішок, нескінченний смуток. У чому провина цих молодих матерів та їхніх дітей? Ми повинні були б володіти кам'яним серцем, щоб залишатися безпристрасними і дозволити цьому хаосу тривати, оскільки річки крові і сліз продовжують текти. Війна - це варварство!"- розповів Паролін.
Деталі
Днями Паролін провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, в ході якого він повторив заклик Папи до негайного припинення вогню.
"Я зажадав припинення бойових дій і вирішення конфлікту шляхом переговорів. Я наполягав на повазі до цивільного населення і на гуманітарних коридорах. Я також повторив, як це зробив Папа минулої неділі в Ангелусі, про повну готовність Святого Престолу до будь-якого виду посередництва, яке могло б сприяти миру в Україні", - сказав він.
Доповнення
Папа Римський Франциск закликав, щоб припинився збройний наступ в Україні і взяв гору здоровий глузд, щоб були гарантовані гуманітарні коридори, вказавши, що "в Україні течуть ріки крові і сліз".