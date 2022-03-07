Папа Франциск призвал гарантировать гуманитарные коридоры в Украине

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"Дорогие братья и сестры. В Украине текут реки крови и слез. Речь не идет просто о военной операции, но о войне, которая сеет смерть, уничтожение и нищету. Жертв все больше, как и людей, которые бегут, особенно, матерей с детьми. В этой многострадальной стране в драматический образ с часа на час растет потребность в гуманитарной поддержке", - сказал он во время воскресной встречи с паломниками.

"Обращаюсь с горячим призывом, чтобы были действительно обеспечены гуманитарные коридоры и чтобы было гарантировано и облегченно доступ в помощи на территории в осаде, чтобы принести жизненно необходимую помощь нашим братьям и сестрам, угнетенным бомбами и страхом", - подчеркнул понтифик.

Папа поблагодарил всех, кто принимает беженцев. "Прежде всего, умоляю, чтобы прекратилось вооруженное наступление и взяли верх переговоры, чтобы перевесил здравый смысл. И чтобы снова соблюдалось международное право!" - добавил он.

"Святой Престол готов сделать все, послужить этому миру. В эти дни в Украину отправились два кардинала, чтобы служить народу и помогать. Кардинал Краевский, Елимозинарий, чтобы доставить помощь нуждающимся, и кардинал Черни, и. о. Префекта Дикастерии служения целостному человеческому развитию. Это присутствие двух кардиналов там на месте - это присутствие не только Папы, но и всего христианского люда, который хочет быть близким и сказать: "Война - это безумие! Остановитесь, пожалуйста! Посмотрите на эту жестокость!" - указал понтифик.

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