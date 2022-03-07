Папа Франциск закликав гарантувати гуманітарні коридори в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Папа Римський Франциск закликав, аби припинився збройний наступ в Україні і взяв верх здоровий глузд, щоб були гарантовані гуманітарні коридори, вказавши, що "в Україні течуть ріки крові та сліз", пише УНН з посиланням на Vatican News.
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"Дорогі брати й сестри. В Україні течуть ріки крові та сліз. Там не йдеться просто про військову операцію, але про війну, яка сіє смерть, знищення та злидні. Жертв дедалі більше, як і людей, які втікають, особливо, матерів з дітьми. В цій багатостраждальній країні в драматичний спосіб з години на годину зростає потреба в гуманітарній підтримці", - сказав він під час недільної зустрічі з паломниками.
"Звертаюся з палким закликом, аби були дійсно забезпечені гуманітарні коридори та щоб було гарантовано і полегшено доступ допомоги на території в облозі, щоби принести життєво необхідну допомогу нашим братам і сестрам, пригнобленим бомбами та страхом", - наголосив понтифік.
Папа подякував усім, хто приймає біженців. "Насамперед, благаю, щоби припинився збройний наступ і взяли верх переговори, щоби переважив здоровий глузд. І щоби знову дотримувалося міжнародне право!" - додав він.
"Святий Престол готовий зробити все, послужити цьому мирові. В ці дні до України вирушили два кардинали, щоби служити народові та допомагати. Кардинал Краєвський, Елимозинарій, щоби доставити допомогу потребуючим, і кардинал Черні, в. о. Префекта Дикастерії служіння цілісному людському розвиткові. Ця присутність двох кардиналів там на місці – це присутність не тільки Папи, але й всього християнського люду, що хоче бути близьким та сказати: "Війна – це божевілля! Зупиніться, будь-ласка! Подивіться на цю жорстокість!" - вказав понтифік.
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