Главарь "ДНР" считает преждевременным говорить о раскрытии убийства Захарченко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. О раскрытии убийства бывшего главаря "ДНР" Александра Захарченко говорить пока преждевременно. Об этом сообщил во вторник нынешний главарь "ДНР" Денис Пушилин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Можно говорить, что установлена полная цепочка от заказчика до организатора и исполнителя, выявлены все схемы реализации преступления, механизм провоза взрывчатки. О раскрытии говорить пока преждевременно", - пояснил он.
Пушилин заявил, что "среди заказчиков убийства экс-главы "ДНР" есть высокопоставленные граждане Украины и ряда других стран". "Но называть фамилии в интересах следствия не имеет пока смысла", - сказал он.
Отвечая на вопрос, сколько всего задержано человек в рамках "расследования" убийства, Пушилин сказал: "Задержана одна из групп, подробности я остальные разглашать в интересах следствия пока не буду".
Напомним, главарь "ДНР" Александр Захарченко был убит около 17:00 31 августа 2018 года в ресторане "Сепар" в центре Донецка из-за срабатывания взрывного устройства.
В СБУ предположили, что Захарченко убили из-за внутренних криминальных разборок или его ликвидировали спецслужбы РФ. Также СБУ перехватила разговоры главарей “ДНР” о переделе власти после смерти Захарченко.
В сентябре СБУ заявила, что получила свидетельство причастности Пушилина к убийству Захарченко.