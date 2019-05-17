Ватажок "ДНР" вважає передчасним говорити про розкриття вбивства Захарченка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Про розкриття вбивства колишнього ватажка "ДНР" Олександра Захарченка говорити поки передчасно. Про це повідомив у вівторок нинішній ватажок "ДНР" Денис Пушилін, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Можна говорити, що встановлений повний ланцюжок від замовника до організатора і виконавця, виявлені всі схеми реалізації злочину, механізм провезення вибухівки. Про розкриття говорити поки передчасно", - пояснив він.
Пушилін заявив, що "серед замовників вбивства екс-глави "ДНР" є високопоставлені громадяни України і низки інших країн". "Але називати прізвища в інтересах слідства не має поки сенсу", - сказав він.
Відповідаючи на запитання, скільки всього затримано осіб у межах "розслідування" вбивства, Пушилін сказав: "Затримано одну з груп, подробиці я інші розголошувати в інтересах слідства поки не буду".
Нагадаємо, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко був убитий близько 17:00 31 серпня 2018 року в ресторані "Сепар" в центрі Донецька через спрацювання вибухового пристрою.
У СБУ припустили, що Захарченка вбили через внутрішні кримінальны розборки або його ліквідували спецслужби РФ. Також СБУ перехопила розмови ватажків "ДНР" про переділ влади після смерті Захарченка.
У вересні СБУ заявила, що отримала свідчення причетності Пушиліна до вбивства Захарченка.