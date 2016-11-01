ВАСУ признал законным решение ВР о переименовании Орджоникидзе на Покров

В пресс-службе суда сообщили, что в ВАСУ поступил иск местного гражданина Покрова до Верховной Рады, в котором он настаивал признать противоправными действия ВР во время подготовки и принятия постановления в части переименования города Орджоникидзе в город Покров. Также он просил признать это постановление недействительным и отменить его.

Кроме того, в исковом заявлении житель просил обязать парламент принять новое решение о переименовании города Орджоникидзе Днепропетровской области в соответствии с законом о декоммунизации на основании рекомендаций Украинского института национальной памяти.

При этом, по информации пресс-службы, ВАСУ привлек к рассмотрению дела третьей стороной Институт национальной памяти, но представитель Института не поддержал исковые требования жителя.

ВАСУ, рассмотрев иск, отметили в пресс-службе, отказал в его удовлетворении. То есть, признал законным решение Верховной Рады в части переименования города Орджоникидзе на Покров Днепропетровской области.