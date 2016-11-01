ВАСУ визнав законним рішення ВР про перейменування Орджонікідзе на Покров
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Вищий адміністративний суд України визнав законним рішення Верховної Ради про перейменування міста Орджонікідзе на Покров Дніпропетровської області. Про це повідомили УНН у прес-службі ВАСУ.
У прес-службі суду повідомили, що до ВАСУ надійшов позов місцевого громадянина Покрова до Верховної Ради, в якому він наполягав визнати протиправними дії ВР під час підготовки та прийняття постанови в частині перейменування міста Орджонікідзе в місто Покров. Також він просив визнати цю постанову недійсною та скасувати її.
Крім того, у позовній заяві житель просив зобов’язати парламент прийняти нове рішення щодо перейменування міста Орджонікідзе Дніпропетровської області відповідно до закону про декомунізацію на підставі рекомендацій Українського інституту національної пам’яті.
При цьому, за інформацією прес-служби, ВАСУ залучив до розгляду справи третьою стороною Інститут національної пам’яті, але представник Інституту не підтримав позовні вимоги жителя.
ВАСУ, розглянувши позов, зазначили у прес-службі, відмовив у його задоволені. Тобто, визнав законним рішення Верховної Ради у частині перейменування міста Орджонікідзе на Покров Дніпропетровської області.