В результате авиаудара в Йемене погибли более 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во время воздушной атаки авиации Саудовской Аравии в Йемене, погибли не менее 21 человека, передает УНН со ссылкой на The Independent.
"В северной провинции Йемена Саада в результате авиационной атаки объединенной коалиции во главе с Саудовской Аравией погиб по меньшей мере 21 человек", - пишет издание.
Также сообщается, что военная коалиция во главе с Саудовской Аравией провела тысячи авианалетов против Йеменского вооруженного движения Шиитов и теперь контролирует большую часть страны.
Как сообщал УНН, 17 октября США атаковали базу боевиков "Исламского государства" в Йемене.