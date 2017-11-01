В результате авиаудара в Йемене погибли более 20 человек

"В северной провинции Йемена Саада в результате авиационной атаки объединенной коалиции во главе с Саудовской Аравией погиб по меньшей мере 21 человек", - пишет издание.

Также сообщается, что военная коалиция во главе с Саудовской Аравией провела тысячи авианалетов против Йеменского вооруженного движения Шиитов и теперь контролирует большую часть страны.

Как сообщал УНН, 17 октября США атаковали базу боевиков "Исламского государства" в Йемене.