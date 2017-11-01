Внаслідок авіаудару в Ємені загинуло понад 20 людей

"У північній провінції Ємена Саадах внаслідок авіаційної атаки об’єднаної коаліції на чолі з Саудівською Аравією загинула щонайменше 21 людина", - пише видання.

Також повідомляється, що військова коаліція на чолі з Саудівською Аравією провела тисячі авіанальотів проти Єменського озброєного руху Шиїтів і тепер контролює більшу частину країни.

Як повідомляв УНН, 17 жовтня США атакували базу бойовиків "Ісламської держави" в Ємені.