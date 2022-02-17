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Василий Бурба вернулся в Украину, чтобы снова ее покинуть - политолог

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. По данным политолога Дениса Гороховского, Василий Бурба, бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вернулся в Украину, но один (без семьи) и с билетом в обратный конец, передает УНН.

Цитата

“Экс-главный разведчик Украины Бурба вернулся в страну. Правда, без семьи, видимо оставил в Вене или на пляже”, - написал политолог в Facebook.

Детали

Гороховский добавил, что “может, утюг забыл выключить перед эвакуацией, вернулся проверить, а может за кэшем, все-таки долгий отдых в ОАЭ более затратный, чем в Австрии”.

Напомним, что 10 февраля о побеге за границу Бурбы рассказал директор Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

По его словам, в отличие от олигархов, которые массово разбегались на чартерах и персональных джетах, Бурбе и ряду других персонажей удалось сбежать по-тихому.

"Пока журналисты считали, сколько олигархов и "оппозиционеров" сбежало из страны на фоне внешней угрозы, за кадром остались другие знаковые персонажи, которые тихо "испарились" из страны. Не на чартерах или приватных джетах, поэтому не попали на радары СМИ, но двигались по той же траектории, подальше от возможных рисков и угроз. Один из них – бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Бурба. Тот самый, который любил рассказывать журналистам, что вопрос не в том, будет ли наступление РФ, а в том, готовы ли мы к нему", — заявил Быков.

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