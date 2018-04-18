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Вашингтон опроверг данные об аресте глав космической отрасли Украины в США

Киев • УНН

 • 13372 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Правительство США опровергло сообщения СМИ об аресте на американской территории председателя Государственного космического агентства Украины Павла Дегтяренко и генконструктора конструкторского бюро “Южное” Александра Дегтяренко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Вашингтон опроверг данные об аресте глав космической отрасли Украины в США

“Нам о таких арестах неизвестно”, — заявила корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы министерства юстиции США Николь Навас-Оксман, комментируя сообщение о задержании представителей Украины в штате Колорадо.

В свою очередь в Госдепартаменте воздержались от комментариев, ограничившись в ответ на запрос корреспондента словами о том, что “украинское посольство в Вашингтоне уже высказалось по этим утверждений”. Посольство в заявлении, размещенном на официальной странице в Facebook, охарактеризовал сведения об аресте глав национальной космической отрасли на территории США как “откровенный фейк и ложь”. “Посольство опровергает информацию” о якобы задержании Павла и Александра Дегтяренко, подчеркивается в заявлении.

Государственное космическое агентство Украины также опровергло публикацию о задержании в США Павла и Александра Дегтяренко. При этом и посольство, и космическое агентство подтвердили, что оба руководителя действительно находятся в штате Колорадо, где проходит 34-й американский ежегодный Космический симпозиум. “Делегация возвращается в среду, 18 апреля”, — отметили в агентстве.

Во вторник на одном из украинских интернет-ресурсов появилось утверждение о том, что представители американских спецслужб задержали в Колорадо-Спрингс председателя Государственного космического агентства Украины и шефа КБ “Южное”. Основанием для их ареста, по версии этого издания, стало подозрение в причастности сотрудников агентства к незаконной продаже в КНДР проектной документации, которая легла в основу ракетной программы Пхеньяна.

Напомним, космическое агентство Украины готовит новую программу на 2018 год, согласно поручению правительства. Об этом во время выступления в парламенте заявил глава правительства Владимир Гройсман.

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