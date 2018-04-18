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Вашингтон спростував дані про арешт глав космічної галузі України у США

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Уряд США спростував повідомлення ЗМІ про арешт на американській території голови Державного космічного агентства України Павла Дегтяренко та генконструктора конструкторського бюро “Південне” Олександра Дегтяренко. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС. 

Вашингтон спростував дані про арешт глав космічної галузі України у США

“Нам про такі арешти невідомо”, — заявила кореспонденту ТАРС співробітник прес-служби міністерства юстиції США Ніколь Навас-Оксман, коментуючи повідомлення про затримання представників України у штаті Колорадо.

У свою чергу в Держдепартаменті утрималися від коментарів, обмежившись у відповідь на запит кореспондента словами про те, що “українське посольство у Вашингтоні вже висловилося щодо цих тверджень”. Посольство в заяві, розміщеній на офіційній сторінці в Facebook, охарактеризувало відомості про арешт глав національної космічної галузі на території США як “відверту фейк і брехня”. “Посольство спростовує інформацію” про нібито затримання Павла і Олександра Дегтяренко, підкреслюється в заяві.

Державне космічне агентство України також спростувало публікацію про затримання в США Павла і Олександра Дегтяренко. При цьому і посольство, і космічне агентство підтвердили, що обидва керівники дійсно знаходяться в штаті Колорадо, де проходить 34-й американський щорічний Космічний симпозіум. “Делегація повертається в середу, 18 квітня”, — зазначили в агентстві.

У вівторок на одному з українських інтернет-ресурсів з’явилося твердження про те, що представники американських спецслужб затримали в Колорадо-Спрінгс голови Державного космічного агентства України та шефа КБ “Південне”. Підставою для їх арешту, за версією цього видання, стала підозра в причетності співробітників агентства до незаконного продажу в КНДР проектної документації, яка лягла в основу ракетної програми Пхеньяна.

Нагадаємо, космічне агентство України готує нову програму на 2018 рік, згідно доручення уряду. Про це під час виступу в парламенті заявив голова уряду Володимир Гройсман.

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