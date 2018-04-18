Вашингтон спростував дані про арешт глав космічної галузі України у США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Уряд США спростував повідомлення ЗМІ про арешт на американській території голови Державного космічного агентства України Павла Дегтяренко та генконструктора конструкторського бюро “Південне” Олександра Дегтяренко. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.
“Нам про такі арешти невідомо”, — заявила кореспонденту ТАРС співробітник прес-служби міністерства юстиції США Ніколь Навас-Оксман, коментуючи повідомлення про затримання представників України у штаті Колорадо.
У свою чергу в Держдепартаменті утрималися від коментарів, обмежившись у відповідь на запит кореспондента словами про те, що “українське посольство у Вашингтоні вже висловилося щодо цих тверджень”. Посольство в заяві, розміщеній на офіційній сторінці в Facebook, охарактеризувало відомості про арешт глав національної космічної галузі на території США як “відверту фейк і брехня”. “Посольство спростовує інформацію” про нібито затримання Павла і Олександра Дегтяренко, підкреслюється в заяві.
Державне космічне агентство України також спростувало публікацію про затримання в США Павла і Олександра Дегтяренко. При цьому і посольство, і космічне агентство підтвердили, що обидва керівники дійсно знаходяться в штаті Колорадо, де проходить 34-й американський щорічний Космічний симпозіум. “Делегація повертається в середу, 18 квітня”, — зазначили в агентстві.
У вівторок на одному з українських інтернет-ресурсів з’явилося твердження про те, що представники американських спецслужб затримали в Колорадо-Спрінгс голови Державного космічного агентства України та шефа КБ “Південне”. Підставою для їх арешту, за версією цього видання, стала підозра в причетності співробітників агентства до незаконного продажу в КНДР проектної документації, яка лягла в основу ракетної програми Пхеньяна.
Нагадаємо, космічне агентство України готує нову програму на 2018 рік, згідно доручення уряду. Про це під час виступу в парламенті заявив голова уряду Володимир Гройсман.