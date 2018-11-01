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США надеются на то, что Турция не возьмет курс на выход из НАТО

США надеются на то, что Турция не возьмет курс на выход из НАТО

Киев  •  УНН

 • 9079 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Вашингтон надеется, что Анкара не возьмет курс на выход из НАТО и останется надежным союзником США. Об этом заявил в интервью радиоведущему Тони Кацу госсекретарь США Майкл Помпео. Стенограмму распространило в четверг американское внешнеполитическое ведомство, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Я надеюсь, что нет. Это будет печально для НАТО, это будет печально для США и, я думаю, еще более печально для турецкого народа, если это произойдет”, — сказал он, отвечая на вопрос ведущего о том, не ставится ли в настоящее время будущее Турции, как союзника по НАТО, под вопрос.

По его словам, в отношениях США с Турцией был трудный период, однако были также сферы, в которых две страны достигли успеха. “Мы надеемся, что Турция и президент Эрдоган придут к пониманию того, что США — лучший партнер, нежели Иран, и того, что направление, в котором следует двигаться президенту Эрдогану — это поддержка более тесных взаимоотношений с Соединенными Штатами, Европой и НАТО. И если мы сможем этого достичь, то Турция может стать бастионом, который будет препятствовать тому, чтобы Соединенным Штатам угрожали террористы в регионе”, — добавил Помпео.

Серьезная напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона возникла из-за ситуации вокруг американского пастора Эндрю Брансона, который проживал в районе турецкого Измира и был арестован в 2017 году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и “террористической организацией фетхуллахистов” (последователи мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена). США в ответ ввели санкции в отношении двух турецких министров — юстиции и внутренних дел, и повысили для Турции пошлины на сталь и алюминий до 50% и 20% соответственно. 12 октября суд турецкого города Измир приговорил Брансона до трех лет тюрьмы, однако принял освободить его из-под стражи, взяв во внимание уже отбытый им в процессе рассмотрения дела срок. Суд также снял с него запрет на выезд из страны.

После освобождения Брансона и возвращение пастора в США президент Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты и Турция могут наладить прекрасные отношения.

Турция является одним из старейших членов Североатлантического альянса — вместе с Грецией она присоединилась к блоку 18 февраля 1952, через три года после подписания Североатлантического договора. Основа принятия в Альянс “не североатлантических” членов — Греции и Турции, — лежит в основе доктрины Трумэна — расширение военной и экономической помощи государствам, уязвимым к советской угрозе. Вступление Турции в Североатлантический альянс с одной стороны защитил Анкару от постоянной угрозы захвата Черноморских проливов со стороны СССР, с другой позволил НАТО усилить ее “южный фланг”. Сразу после распада Советского Союза Турция поддержала идею расширения НАТО в рамках политики “открытых дверей”, направленную на прием в НАТО стран бывшего социалистического лагеря, а также активно участвует в механизмах партнерства с государствами Черноморского региона и Южного Кавказа, которые не являются членами НАТО.

Как ранее информировал УНН, Соединенные Штаты серьезно обеспокоены нанесением Турцией ударов по позициям курдов из отрядов “Сил народной самообороны” на севере Сирии. Об этом сообщил в среду на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

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