У Туреччині почали скасовувати замовлення на айфони після заяви Ердогана
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Турецькі компанії почали скасовувати замовлення на айфони після того, як президент країни Реджеп Таїп Ердоган оголосив бойкот американської електроніки. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Hurriyet.
Замовлення на айфони на загальну суму 50 мільйонів доларів скасували три великі компанії, що працюють в стамбульському торговому центрі Dogubank.
За даними Hurriyet, турецькі компанії відмовляються також і від іншої американської електроніки.
США на початку серпня ввели санкції проти двох турецьких міністрів через переслідування американського пастора Ендрю Брансон; незабаром Вашингтон також удвічі підвищив для Туреччини мита на сталь і алюміній до 50% і 20% відповідно.
Влада США може розглянути питання зняття санкцій із Туреччини, якщо пастор Ендрю Брансон буде звільнений, повідомили у Білому домі. Турецька сторона і президент Реджеп Таїп Ердоган “поставилися до Брансона вкрай несправедливо”, заявили в адміністрації США.
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Зазначається, що звільнення пастора призведе тільки до скасування обмежень проти міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу і міністра юстиції Абдулхаміта Гюля. Рішення підвищити імпортні мита на турецьку сталь залишиться в силі, підкреслили у Білому домі. Обмеження проти двох чиновників Вашингтон ввів 1 серпня. Позиція влади США полягає в тому, що міністри причетні до арешту пастора.
Турецький лідер вирішив відповісти на дії влади США дзеркально. 4 серпня Реджеп Таїп Ердоган заявив, що активи двох американських міністрів — також юстиції та внутрішніх справ — на території Туреччини, якщо такі є, будуть заморожені. Прес-секретар Ердогана Ібрагім Калин раніше в середу сказав, що відносини двох країн перебувають на межі розриву. Президент Туреччини заявив про бойкот усієї американської електроніки і теж значно підвищив мита на ряд товарів зі США. Анкара підняла тарифи на американські автомобілі, алкоголь і тютюн. Ердоган також запропонував бойкотувати смартфони iPhone американської компанії Apple.
На тлі погіршення відносин з США курс турецької ліри за кілька днів впав на чверть. Анкара звинуватила Вашингтон в розв’язанні економічної війни і підняла мита на деякі американські товари.