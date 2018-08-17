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У Туреччині почали скасовувати замовлення на айфони після заяви Ердогана

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Турецькі компанії почали скасовувати замовлення на айфони після того, як президент країни Реджеп Таїп Ердоган оголосив бойкот американської електроніки. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Hurriyet.

У Туреччині почали скасовувати замовлення на айфони після заяви Ердогана

Замовлення на айфони на загальну суму 50 мільйонів доларів скасували три великі компанії, що працюють в стамбульському торговому центрі Dogubank.

За даними Hurriyet, турецькі компанії відмовляються також і від іншої американської електроніки.

США на початку серпня ввели санкції проти двох турецьких міністрів через переслідування американського пастора Ендрю Брансон; незабаром Вашингтон також удвічі підвищив для Туреччини мита на сталь і алюміній до 50% і 20% відповідно.

Влада США може розглянути питання зняття санкцій із Туреччини, якщо пастор Ендрю Брансон буде звільнений, повідомили у Білому домі. Турецька сторона і президент Реджеп Таїп Ердоган “поставилися до Брансона вкрай несправедливо”, заявили в адміністрації США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Віце-президент США порадив Туреччині не випробовувати терпіння Трампа

Зазначається, що звільнення пастора призведе тільки до скасування обмежень проти міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу і міністра юстиції Абдулхаміта Гюля. Рішення підвищити імпортні мита на турецьку сталь залишиться в силі, підкреслили у Білому домі. Обмеження проти двох чиновників Вашингтон ввів 1 серпня. Позиція влади США полягає в тому, що міністри причетні до арешту пастора.

Турецький лідер вирішив відповісти на дії влади США дзеркально. 4 серпня Реджеп Таїп Ердоган заявив, що активи двох американських міністрів — також юстиції та внутрішніх справ — на території Туреччини, якщо такі є, будуть заморожені. Прес-секретар Ердогана Ібрагім Калин раніше в середу сказав, що відносини двох країн перебувають на межі розриву. Президент Туреччини заявив про бойкот усієї американської електроніки і теж значно підвищив мита на ряд товарів зі США. Анкара підняла тарифи на американські автомобілі, алкоголь і тютюн. Ердоган також запропонував бойкотувати смартфони iPhone американської компанії Apple.

На тлі погіршення відносин з США курс турецької ліри за кілька днів впав на чверть. Анкара звинуватила Вашингтон в розв’язанні економічної війни і підняла мита на деякі американські товари.

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