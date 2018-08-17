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В Турции начали отменять заказ на айфоны после заявлений Эрдогана

Киев • УНН

 • 12080 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Турецкие компании начали отменять заказ на айфоны после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил бойкот американской электроники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Hurriyet.

В Турции начали отменять заказ на айфоны после заявлений Эрдогана

Заказ на айфоны на общую сумму 50 млн долларов отменили три крупные компании, работающие в стамбульском торговом центре Dogubank.

По данным Hurriyet, турецкие компании отказываются также от другой американской электроники.

США в начале августа ввели санкции против двух турецких министров из-за преследования американского пастора Эндрю Брансона; вскоре Вашингтон вдвое повысил для Турции пошлины на сталь и алюминий до 50% и 20% соответственно.

Власти США могут рассмотреть вопрос о снятии санкций из Турции, если пастор Эндрю Брансон будет освобожден, сообщили в Белом доме. Турецкая сторона и президент Реджеп Тайип Эрдоган "отнеслись к Брансона крайне несправедливо", заявили в администрации США.

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Отмечается, что освобождение пастора приведет только к отмене ограничений против министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Решение повысить импортные пошлины на турецкую сталь останется в силе, подчеркнули в Белом доме. Ограничения против двух чиновников Вашингтон ввел 1 августа. Позиция властей США заключается в том, что министры причастны к аресту пастора.

Турецкий лидер решил ответить на действия властей США зеркально. 4 августа Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что активы двух американских министров - также юстиции и внутренних дел - на территории Турции, если таковые имеются, будут заморожены. Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин ранее в среду сказал, что отношения двух стран находятся на грани разрыва. Президент Турции заявил о бойкоте всей американской электроники и тоже значительно повысил пошлины на ряд товаров из США. Анкара подняла тарифы на американские автомобили, алкоголь и табак. Эрдоган также предложил бойкотировать смартфоны iPhone американской компании Apple.

На фоне ухудшения отношений с США курс турецкой лиры за несколько дней упал на четверть. Анкара обвинила Вашингтон в решении экономической войны и подняла пошлины на некоторые американские товары.

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