В Турции начали отменять заказ на айфоны после заявлений Эрдогана

Заказ на айфоны на общую сумму 50 млн долларов отменили три крупные компании, работающие в стамбульском торговом центре Dogubank.

По данным Hurriyet, турецкие компании отказываются также от другой американской электроники.

США в начале августа ввели санкции против двух турецких министров из-за преследования американского пастора Эндрю Брансона; вскоре Вашингтон вдвое повысил для Турции пошлины на сталь и алюминий до 50% и 20% соответственно.

Власти США могут рассмотреть вопрос о снятии санкций из Турции, если пастор Эндрю Брансон будет освобожден, сообщили в Белом доме. Турецкая сторона и президент Реджеп Тайип Эрдоган "отнеслись к Брансона крайне несправедливо", заявили в администрации США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вице-президент США посоветовал Турции не испытывать терпение Трампа

Отмечается, что освобождение пастора приведет только к отмене ограничений против министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Решение повысить импортные пошлины на турецкую сталь останется в силе, подчеркнули в Белом доме. Ограничения против двух чиновников Вашингтон ввел 1 августа. Позиция властей США заключается в том, что министры причастны к аресту пастора.

Турецкий лидер решил ответить на действия властей США зеркально. 4 августа Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что активы двух американских министров - также юстиции и внутренних дел - на территории Турции, если таковые имеются, будут заморожены. Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин ранее в среду сказал, что отношения двух стран находятся на грани разрыва. Президент Турции заявил о бойкоте всей американской электроники и тоже значительно повысил пошлины на ряд товаров из США. Анкара подняла тарифы на американские автомобили, алкоголь и табак. Эрдоган также предложил бойкотировать смартфоны iPhone американской компании Apple.

На фоне ухудшения отношений с США курс турецкой лиры за несколько дней упал на четверть. Анкара обвинила Вашингтон в решении экономической войны и подняла пошлины на некоторые американские товары.