Вашингтон не может вести переговоры с Тегераном, пока тот стреляет по "гражданским объектам" - посол США
Киев • УНН
Заместительница представителя США в ООН Тэмми Брюс заявила о преимуществе дипломатического решения конфликта с Ираном. Она подчеркнула, что США готовы привлечь Иран к ответственности за действия, угрожающие международному миру.
Соединенные Штаты отдают предпочтение дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном, но в то же время "готовы привлечь Иран к ответственности за его действия, бросающие вызов международному миру и безопасности". Об этом заявила сегодня заместитель представителя США в Организации Объединенных Наций Тэмми Брюс, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Мы надеемся, что Иран решит вернуться к выполнению своих обязательств и серьезно принять участие в переговорах по достижению окончательного соглашения", – сказала Брюс на заседании Совета Безопасности ООН. "Хотя диалог остается возможным, мы не можем вести переговоры, пока Иран отказывается от основных обязательств – простых обязательств, таких как не стрелять по гражданским объектам".
Это произошло после того, как США неоднократно наносили удары по Ирану на этой неделе после того, как Тегеран обстрелял несколько судов в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что США согласились продолжить переговоры с Ираном, но Вашингтон сообщил Тегерану о завершении прекращения огня, установленного Меморандумом о взаимопонимании между двумя странами.
США согласились продолжить переговоры с Ираном, но режим прекращения огня больше не действует - Трамп10.07.26, 18:42 • 2022 просмотра
Брюс сказала, что за последнюю неделю Иран "предпринял действия, которые противоречат сути и духу взаимопонимания, установленного между нашими двумя странами". Она призвала Организацию Объединенных Наций "оставаться полностью вовлеченной" в вопрос ядерной программы Ирана и повторила, что Тегеран "нарушил международное право и резолюции этого совета".
"Президент Трамп отдает предпочтение миру, и мы призываем других членов совета присоединиться к нам в поддержке инструментов этого органа", – сказала Брюс.
Другие союзники также выразили свою поддержку, а представитель Франции Жером Боннафон назвал недавние атаки Ирана на Ближнем Востоке "неприемлемыми".
"Мы продолжим работать со всеми нашими партнерами, чтобы внести свой вклад в усилия, направленные на достижение прочного дипломатического решения, которое гарантирует, что Иран никогда не получит ядерного оружия", – сказал он.