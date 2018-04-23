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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Вашингтон и Киев призвали Россию "прекратить оккупацию Крыма"

Киев • УНН

 • 7825 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан и министр иностранных дел Украины Павел Климкин по результатам встречи в Торонто призвали Россию “выполнить свои обязательства по Минским соглашениям в полной мере и прекратить оккупацию Крыма”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Науерт.

Вашингтон и Киев призвали Россию "прекратить оккупацию Крыма"

Также в ходе встречи с Климкиным Салливан “подтвердил безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии”, сообщает Науерт.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил всех министров иностранных дел стран G7 по дружескую беседу и рассказал подробности встречи.

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