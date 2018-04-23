Вашингтон и Киев призвали Россию "прекратить оккупацию Крыма"

Также в ходе встречи с Климкиным Салливан “подтвердил безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии”, сообщает Науерт.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил всех министров иностранных дел стран G7 по дружескую беседу и рассказал подробности встречи.