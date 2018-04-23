Вашингтон і Київ закликали Росію "припинити окупацію Криму"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Виконуючий обов’язки держсекретаря США Джон Салліван і міністр закордонних справ України Павло Клімкін за результатами зустрічі в Торонто закликали Росію “виконати свої зобов’язання за Мінськими угодами в повній мірі і припинити окупацію Криму”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter речниці Держдепартаменту Хізер Науерт.
Також в ході зустрічі з Клімкіним Салліван “підтвердив беззастережну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії”, повідомляє Науерт.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував всім міністрам закордонних справ країн G7 за дружню розмову та розповів подробиці зустрічі.