Ващиковский заявил о регрессе в отношениях с Украиной

В.Ващиковський заявил, что Украина отходит от некоторых договоренностей с Польшей и даже часть из них отменяет. В частности, это касается вопроса эксгумаций.

"Напомним, что в связи с тем, что после нескольких лет переговоров и диалога нет прогресса, зато есть даже регресс", - сказал он.

Министр добавил, что от Украины зависит, вернется ли она к договоренностям, которых достигла совместно с Польшей. При этом он убежден, что Польша не ведет споры с Украиной и продолжает поддерживать европейские устремления этой страны и выступает против аннексии Крыма.

Как сообщал УНН, Украина и Польша договорились оптимизировать и сократить список украинцев, которым запрещен въезд в Польшу.