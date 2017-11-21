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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 5627 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 63884 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 82971 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 88177 просмотра

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Ващиковский заявил о регрессе в отношениях с Украиной

Ващиковский заявил о регрессе в отношениях с Украиной

Киев  •  УНН

 • 14892 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министр иностранных дел Витольд Ващиковский отметил регресс в отношениях с Украиной. Об этом он сказал в эфире Польского радио, передает УНН.

В.Ващиковський заявил, что Украина отходит от некоторых договоренностей с Польшей и даже часть из них отменяет. В частности, это касается вопроса эксгумаций.

"Напомним, что в связи с тем, что после нескольких лет переговоров и диалога нет прогресса, зато есть даже регресс", - сказал он.

Министр добавил, что от Украины зависит, вернется ли она к договоренностям, которых достигла совместно с Польшей. При этом он убежден, что Польша не ведет споры с Украиной и продолжает поддерживать европейские устремления этой страны и выступает против аннексии Крыма.

Как сообщал УНН, Украина и Польша договорились оптимизировать и сократить список украинцев, которым запрещен въезд в Польшу.

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