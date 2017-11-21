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Ващиковський заявив про регрес у відносинах з Україною

Ващиковський заявив про регрес у відносинах з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН.  Міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський відзначив регрес у відносинах з Україною. Про це він сказав в ефірі Польського радіо, передає УНН.

В.Ващиковський заявив, що Україна відходить від деяких домовленостей з Польщею та навіть частину з них скасовує. Зокрема, це стосується питання ексгумацій.

"Нагадаємо, що у зв’язку з тим, що після декількох років перемовин та діалогу немає поступу, натомість є навіть регрес", - сказав він.

Міністр додав, що від України залежить, чи вона повернеться до домовленостей, яких досягла спільно з Польщею. При цьому він переконаний, що Польща не веде суперечки з Україною і продовжує підтримувати європейські прагнення цієї країни та виступає проти анексії Криму.

Як повідомляв УНН, Україна і Польща домовилися оптимізувати і скоротити список українців, яким заборонений в’їзд до Польщі.

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