Варвары ХХІ века: в Украине российские оккупанты уничтожили или повредили 1,5 тысячи жилых домов

Цитата

"Варвары XXI века. РФ повредила или уничтожила 202 школы, 34 больницы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные. Совсем без света, воды, тепла более 900 наших населенных пунктов. Армия РФ не умеет воевать против других армий. Но прекрасно умеет убивать мирных граждан", — написал Подоляк.

Варвари ХХІ століття. РФ пошкодила або знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включно з багатоквартирними. Зовсім без світла, води, тепла понад 900 наших населених пунктів. Армія РФ не вміє воювати проти інших армій. Але чудово вміє вбивати мирних громадян. pic.twitter.com/B3mMGAeG0w

Напомним

С начала вторжения России в Украине погибло уже 38 детей.