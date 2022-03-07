Варвари ХХІ століття: в Україні російські окупанти знищили або пошкодили 1,5 тисячі житлових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Російські окупанти знищили або пошкодили в Україні понад 200 шкіл, 1,5 тисячі житлових будинків та більше ніж 30 лікарень. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, інформує УНН.
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"Варвари ХХІ століття. РФ пошкодила або знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включно з багатоквартирними. Зовсім без світла, води, тепла понад 900 наших населених пунктів. Армія РФ не вміє воювати проти інших армій. Але чудово вміє вбивати мирних громадян", — написав Подоляк.
Варвари ХХІ століття. РФ пошкодила або знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включно з багатоквартирними. Зовсім без світла, води, тепла понад 900 наших населених пунктів. Армія РФ не вміє воювати проти інших армій. Але чудово вміє вбивати мирних громадян. pic.twitter.com/B3mMGAeG0w— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022
Нагадаємо
З початку вторгнення Росії в Україні загинуло вже 38 дітей.