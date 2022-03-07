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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 5496 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Варвари ХХІ століття: в Україні російські окупанти знищили або пошкодили 1,5 тисячі житлових будинків

Варвари ХХІ століття: в Україні російські окупанти знищили або пошкодили 1,5 тисячі житлових будинків

Київ • УНН

 • 70561 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Російські окупанти знищили або пошкодили в Україні понад 200 шкіл, 1,5 тисячі житлових будинків та більше ніж 30 лікарень. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, інформує УНН.

Цитата

"Варвари ХХІ століття. РФ пошкодила або знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включно з багатоквартирними. Зовсім без світла, води, тепла понад 900 наших населених пунктів. Армія РФ не вміє воювати проти інших армій. Але чудово вміє вбивати мирних громадян", — написав Подоляк.

Варвари ХХІ століття. РФ пошкодила або знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включно з багатоквартирними. Зовсім без світла, води, тепла понад 900 наших населених пунктів. Армія РФ не вміє воювати проти інших армій. Але чудово вміє вбивати мирних громадян. pic.twitter.com/B3mMGAeG0w

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

Нагадаємо

З початку вторгнення Росії в Україні загинуло вже 38 дітей. 

Українські Національні Новини

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