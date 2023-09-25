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#Варто "РобиТИ своє": воин ВСУ построил ферму на 100 голов свиней

#Варто "РобиТИ своє": воин ВСУ построил ферму на 100 голов свиней

Киев • УНН

 • 219473 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Воин ВСУ, победитель проекта #Варто “Робити своє” Николай Ружицкий основал собственное фермерское хозяйство. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда “МХП-Громаді”, передает УНН.

Детали

Ружицкий всю жизнь работал на земле и вел хозяйство. В сезон обрабатывал до 15 тыс. га земли, а в межсезонье - работал за границей водителем.

Полномасштабная война застала мужчину в Германии. По возвращении домой он сразу же отправился в военкомат.

Ружицкий попал в ряды Винницкого стрелкового батальона ВСУ. На передовой мужчина был водителем-химиком - доставлял горючее военным частям.

Позже, Ружицкий принял участие в контрнаступлении на Харьковщине. Мужчина признается, что в окопах и под вражескими обстрелами на передовой он постоянно задумывался о собственном деле.

Ружицкий вернулся домой по состоянию здоровья. И решил развиваться как предприниматель. В его планах было построить ферму на 20 голов свиней, а также начать производство кормов для животных.

Благодаря победе в конкурсе #Варто "РобиТИ своє" Ружицкий воплотил свою мечту. Однако, построил ферму уже не на 20, а на 100 голов свиней.

Напомним

В мае десять украинских ветеранов и их семьи стали победителями конкурса #Варто “РобиТИ своє”, который реализуется благотворительным фондом “МХП-Громаді” совместно с Украинским ветеранским фондом Министерства ветеранов.

Среди проектов-победителей, в частности страусиная ферма, выращивание улиток, производство и реализация экопродукции пчеловодства и тому подобное.

Также напомним, “МХП-Громаді” и бренд Kurator анонсировали новый конкурс бизнес-идей: предприниматели-ветераны и ВПЛ из сферы общественного питания могут получить гранты до 100 тыс. грн.

Справка

“МХП—Громаді” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Украинские Национальные Новости

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