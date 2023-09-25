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#Варто "РобиТИ своє": воїн ЗСУ збудував ферму на 100 голів свиней

#Варто "РобиТИ своє": воїн ЗСУ збудував ферму на 100 голів свиней

Київ • УНН

 • 219476 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Воїн ЗСУ, переможець проєкту #Варто “РобиТИ своє” Микола Ружицький заснував власне фермерське господарство. Про це повідомляє прес-служба благодійного фонду “МХП-Громаді”, передає УНН.

Деталі

Ружицький все життя працював на землі та вів господарство. В сезон обробляв до 15 тис. га землі, а в міжсезоння - працював за кордоном водієм.

Повномасштабна війна застала чоловіка в Німеччині. Після повернення додому він одразу ж рушив до військкомату.

Ружицький потрапив до лав Вінницького стрілецького батальйону ЗСУ. На передовій чоловік був водієм-хіміком - доставляв пальне військовим частинам.

Пізніше, Ружицький взяв участь у контрнаступі на Харківщині. Чоловік зізнається, що в окопах та під ворожими обстрілами на передовій він постійно замислювався про власну справу.

Ружицький повернувся додому за станом здоров’я. І вирішив розвиватися як підприємець. У його планах було побудувати ферму на 20 голів свиней, а також розпочати виробництво кормів для тварин.

Завдяки перемозі в конкурсі #Варто "РобиТИ своє" Ружицький втілив свою мрію. Однак, збудував ферму вже не на 20, а на 100 голів свиней.

Нагадаємо

У травні десять українських ветеранів та їхні родини стали переможцями конкурсу #Варто “РобиТИ своє”, який реалізується благодійним фондом “МХП-Громаді” спільно з Українським ветеранським фондом Міністерства ветеранів.

Серед проєктів-переможців, зокрема страусина ферма, вирощування равликів, виробництво та реалізація екопродукції бджільництва тощо.

Також нагадаємо, “МХП-Громаді” і бренд Kurator анонсували новий конкурс бізнес-ідей: підприємці-ветерани і ВПО зі сфери громадського харчування можуть отримати гранти до 100 тис. грн.

Довідка

“МХП—Громаді” — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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