Стоимость "рюкзака Авакова" составляла 555 грн, а закупили их по 2899 грн - прокурор

"Согласно проведенным экспертным исследованиям, в частности, экспертизам, стоимость одного рюкзака составляет 555 грн, в то время, когда во время тендерной закупки за единицу было уплачено 2899 грн", - сказал он.

Прокурор отметил, что следствием собрано достаточно доказательств, чтобы утверждать об обоснованности подозрения Александру Авакову в "совершении подстрекательства должностных лиц Министерства внутренних дел к растрате бюджетных средств в особо крупных размерах при осуществлении государственных закупок".

В частности, прокурор САП рассказал о том, как было, по мнению следствия, совершено уголовное преступление.

По его словам, в конце 2014 года во время встречи А.Авакова с тогдашним заместителем министра внутренних дел Чеботарем в его кабинете были обсуждены возможные закупки за государственные средства рюкзаков.

"По просьбе подозреваемого Авакова пошив этих рюкзаков должен был осуществить другой соучастник в этом правонарушении, товарыщ Авакова Литвин. Заместитель министра внутренних дел в то время согласился на такое предложение. Ими были детально обсуждены все элементы совершенного преступления, обсуждена процедура закупок. Во время этого разговора заместителем министра Чеботарем был осуществлен телефонный звонок своему подчиненному Шевчуку, которому было доведено до сведения сотрудничать именно с Аваковым, а также лицом, которое он представляет", - отметил он.

Прокурор добавил, что рюкзаки были пошиты значительно более низкого качества.

Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").