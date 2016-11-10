Стоимость разведки одного уранового месторождения составляет около 100-200 млн грн - эксперт

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Стоимость разведки одного уранового месторождения составляет около 100-200 млн грн, при этом гарантий, что разведка завершится успешно и будет найдено нужные залежи, никто не дает, то есть финансовые риски разведки очень высокие. Это вызывает необходимость привлечения инвестиций. Именно поэтому такие средства в разведку должен вкладывать бизнес, а не государство, чтобы нести эти финансовые риски самостоятельно, а не за счет налогоплательщиков. Об этом в комментарии УНН сказал главный геолог "Восточного горно-обогатительного комбината" Василий Синьчук.

По словам эксперта, государство почти не выделяет средств для разведку месторождений.

"Разведать более или менее достойное урановое месторождение будет стоить около 100-200 млн грн, если начинать все с самого начала. Риски разведки очень высокие. Это могут быть полностью утраченные деньги, конечно, не все, но на первых этапах, когда поймут, что оно не эффективно, то 10-20 млн грн. Конечно, потери могут быть на любом месторождении ", - сказал В.Синьчук.

Также он отметил необходимость привлечения инвесторов в урановую отрасль.

"Никакого развития сейчас нет, идет анализ работы прошлых лет и какие-то попытки из этого анализа что-то сделать. Как таковых работ по поиску новых месторождений уже лет десять нет. В этой области нужно, скажем так, открывать" ворота настежь "для инвесторов", - отметил В.Синьчук.

Как сообщал УНН, в Украине есть 23 урановых месторождения с запасами более 200 тыс. тонн .

Вместе с тем, на сегодня работа украинского "Энергоатома" на 70% зависит от поставок ядерного топлива из РФ .

Вчера КМУ принял Концепцию развития атомного комплекса Украины, которая предусматривает, что Украина полностью будет обеспечивать себя производством уранового концентрата и строить завод .

По словам министра И.Насалика, к реализации Концепции развития атомного комплекса Украины будут привлекаться частные инвесторы: как иностранные, так и отечественные.