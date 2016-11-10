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Вартість розвідки одного уранового родовища становить близько 100-200 млн грн - експерт

Вартість розвідки одного уранового родовища становить близько 100-200 млн грн - експерт

Київ • УНН

 • 13751 перегляди

Експерт наголосив на необхідності залучення інвесторів до уранової галузі

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Вартість розвідки одного уранового родовища становить близько 100-200 млн грн, при цьому гарантій, що розвідка завершиться успішно і буде знайдено потрібні поклади, ніхто не дає, тобто фінансові ризики розвідки дуже високі. Це зумовлює необхідність залучення інвестицій. Саме тому такі кошти у розвідку має вкладати бізнес, а не держава, аби нести ці фінансові ризики самостійно, а не за рахунок платників податків. Про це у коментарі УНН зазначив головний геолог “Східного гірничо-збагачувального комбінату” Василь Синьчук.

За словами експерта, держава майже не виділяє коштів для розвідку родовищ.

"Розвідати більш-менш достойне уранове родовище буде коштувати близько 100-200 млн грн, якщо починати все з самого початку. Ризики розвідки дуже високі. Це можуть бути повністю втрачені гроші, звичайно, не всі, але на перший етапах, коли зрозуміють, що воно не ефективне, то 10-20 млн грн. Звичайно, що втрати можуть бути на будь-якому родовищі", - сказав В.Синьчук.

Також він наголосив на необхідності залучення інвесторів до уранової галузі.

"Ніякого розвитку зараз немає, йде аналіз роботи минулих років і якісь спроби з цього аналізу щось зробити. Як таких робіт на пошуки нових родовищ вже років десять не має. У цій галузі потрібно, скажімо так, відкривати "ворота навстіж" для інвесторів", - наголосив В.Синьчук.

Як повідомляв УНН, в Україні наявні 23 уранових родовищ із запасами понад 200 тис. тонн.

Разом з тим, на сьогодні робота українського “Енергоатому” на 70% залежить від поставок ядерного палива з РФ.

Вчора КМУ прийняв Концепцію розвитку атомного комплексу України, яка передбачає, що Україна повністю буде забезпечувати себе виробництвом уранового концентрату і будуватиме завод.

За словами міністра І.Насалика, до реалізації Концепції розвитку атомного комплексу України залучатимуться приватні інвестори: як іноземні, так і вітчизняні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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