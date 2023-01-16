Грузовое судно, направляясь от Украины, село на мель в Босфоре

Детали

В заявлении Главного управления береговой безопасности говорится: "Наши специалисты по спасению, наше судно Nene Hatun, наши буксиры Kurtarma-5, 8, 9, KEGM-8 были оперативно направлены на место происшествия с 142-метровым балкером под названием MKK-1, который сел на мель,... направляясь из Украины в Стамбул".

В сообщении указано, что движение судов в Босфоре временно было приостановлено.

Телеканал NTV отмечает, что спасатели продолжают работу по спасению корабля MKK-1, который, как утверждается, сел на мель перед Анадолукавагы в районе Бейкоз в провинции Стамбул из-за отказа руля.

Стало известно, что в результате инцидента не было зарегистрировано ни человеческих жертв, ни травмированных, ни загрязнения окружающей среды.

Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken Umuryeri’nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 m boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN Gemimiz, KURTARMA-5, 8, 9 Römorkörlerimiz, KEGM-8 Botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi. pic.twitter.com/LeAC573ZwS