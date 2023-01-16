Грузовое судно, направляясь от Украины, село на мель в Босфоре
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Грузовое судно, пришедшее в турецкий Стамбул из Украины, село на мель в Босфоре. Движение по проливу было временно приостановлено, сообщает Главное управление береговой безопасности Турции в Twitter, пишет УНН.
Детали
В заявлении Главного управления береговой безопасности говорится: "Наши специалисты по спасению, наше судно Nene Hatun, наши буксиры Kurtarma-5, 8, 9, KEGM-8 были оперативно направлены на место происшествия с 142-метровым балкером под названием MKK-1, который сел на мель,... направляясь из Украины в Стамбул".
В сообщении указано, что движение судов в Босфоре временно было приостановлено.
Телеканал NTV отмечает, что спасатели продолжают работу по спасению корабля MKK-1, который, как утверждается, сел на мель перед Анадолукавагы в районе Бейкоз в провинции Стамбул из-за отказа руля.
Стало известно, что в результате инцидента не было зарегистрировано ни человеческих жертв, ни травмированных, ни загрязнения окружающей среды.
Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken Umuryeri’nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 m boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN Gemimiz, KURTARMA-5, 8, 9 Römorkörlerimiz, KEGM-8 Botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi. pic.twitter.com/LeAC573ZwS— KEGM (@kiyiemniyet) 16 января 2023