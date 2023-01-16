Вантажне судно, направляючись від України, сіло на мілину в Босфорі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Вантажне судно, що прийшло до турецького Стамбула з України, сіло на мілину в Босфорі. Рух протокою було тимчасово припинено, повідомляє Головне управління берегової безпеки Туреччини у Twitter, пише УНН.
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У заяві Головного управління берегової безпеки йдеться: "Наші фахівці з порятунку, наше судно Nene Hatun, наші буксири Kurtarma-5, 8, 9, KEGM-8 були оперативно направлені на місце події з 142-метровим балкером під назвою MKK-1, який сів на мілину,.. направляючись з України до Стамбула".
У повідомленні вказано, що рух суден у Босфорі тимчасово було припинено.
Телеканал NTV зазначає, що рятувальники продовжують роботу з порятунку корабля MKK-1, який, як стверджується, сів на мілину перед Анадолукаваги в районі Бейкоз у провінції Стамбул через відмову керма.
Стало відомо, що внаслідок інциденту не було зареєстровано ні людських жертв, ні травмованих, ні забруднення довкілля.
Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken Umuryeri’nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 m boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN Gemimiz, KURTARMA-5, 8, 9 Römorkörlerimiz, KEGM-8 Botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi. pic.twitter.com/LeAC573ZwS— KEGM (@kiyiemniyet) January 16, 2023