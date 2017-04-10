Грузовик с маслом перевернулся под Николаевом

“9 апреля, около 2:00 в оперативно-диспетчерскую службу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области поступила информация о дорожно-транспортном происшествии. Автомобиль MAN, который перевозил подсолнечное масло съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП цистерну не было повреждено и утечки подсолнечного масла не произошло, пострадал водитель, 1979 года рождения, который был доставлен в больницу скорой медицинской помощи г.Николаева ”, - сообщили в ГСЧС.

Чтобы не допустить возникновения пожара и обеспечения пожарной и техногенной безопасности, на место происшествия был направлен дежурный караул 4 Государственной пожарно-спасательной части и очередную смену оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Для смыва дизельного топлива с проезжей части спасатели создали пенную подушку с помощью генератора пены.

Для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия были привлечены 2 единицы пожарно-спасательной техники и 7 человек личного состава.

Напомним, 9 марта тринадцать человек пострадали в ДТП на Хмельнитчине .