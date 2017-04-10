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Вантажівка із олією перекинулась під Миколаєвом

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 10 квітня. УНН. На трасі М-14 “Одеса-Мелітополь-Новоазовськ” поблизу с. Полігон Миколаївської області вантажний автомобіль MAN, який перевозив соняшникову олію з’їхав в кювет та перевернувся. Про це УНН повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській обл.

“9 квітня, близько 2:00 до оперативно-диспетчерської служби ГУ ДСНС України у Миколаївській області надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду. Автомобіль MAN, який перевозив соняшникову олію з’їхав в кювет та перевернувся. Внаслідок ДТП цистерну не було пошкоджено і витоку соняшникової олії не відбулось. В результаті аварії постраждав водій, 1979 року народження, якого було доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги м. Миколаєва”, — повідомили у ДСНС.

Щоб не допустити виникнення пожежі та для забезпечення пожежної і техногенної безпеки, на місце події було направлено черговий караул 4 Державної пожежно-рятувальної частини та чергову зміну оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Для змиву дизельного пального з проїжджої частини рятувальники створили пінну подушку за допомогою генератора піни.

Для ліквідації наслідків надзвичайної пригоди були залучені 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 7 чоловік особового складу.

Нагадаємо, 9 березня тринадцять осіб постраждали в ДТП на Хмельниччині.

Українські Національні Новини

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