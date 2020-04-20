Грузовик и легковушка столкнулись в Кировоградской области: четыре человека погибли
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Кировоградской области грузовик столкнулся с легковушкой. В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в легковушке, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС
По информации пресс-службы, 19 апреля в 22:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Павлыш Онуфриевского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
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"На перекрестке улиц Первомайская и Сухомлинского столкнулись грузовой автомобиль "DAF" и автомобиль "Таврия", в результате чего погибли 4 человека, которые находились в легковом автомобиле", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия, с помощью пневмоинструмента деблокировали тела погибших.