Вантажівка і легковик зіштовхнулись на Кіровоградщині: чотири людини загинули
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Кіровоградській області вантажівка зіштовхнулась із легковиком. У результаті ДТП загинули чотири людини, які перебували в легковику, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС
За інформацією пресслужби, 19 квітня о 22:40 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що у селищі міського типу Павлиш Онуфріївського району сталась дорожньо-транспортна пригода.
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“На перехресті вулиць Першотравнева та Сухомлинського зіткнулись вантажний автомобіль „DAF“ та легковик „ТАВРІЯ“, внаслідок чого загинули 4 чоловіка, які перебували у легковому автомобілі”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальники, що прибули на місце події, за допомогою пневмоінструменту деблокували тіла загиблих.