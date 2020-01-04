"Ванкувер" и "Тампа-Бэй" продолжили победные серии в НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В регулярном чемпионате НХЛ состоялись серия поединков в двух из которых продолжились победные серии "Ванкувера" и "Тампы-Бэй", сообщает УНН со ссылкой на сайт лиги.
"Тампа-Бэй" в гостях только в одну шайбу обыграла "Монреаль" - 1:2. По победителей отметился Чирелли и Кучеров.
"Ванкувер" дома устроил результативную перестрелку с "Чикаго" - 7:5. Две шайбы у хозяев в активе Хорвата, по одной еще забросали Миллер, Пирсон, Хьюз, Петтерссон и Годетт.
Заметим, что "Ванкувер" имеет 6 подряд выигрышей - 48 пунктов и 6 строчку на Западе. "Тампа-Бэй" набрала также 48 очков (5 подряд побед) и 8 ступенька на Востоке.