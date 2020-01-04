"Ванкувер" и "Тампа-Бэй" продолжили победные серии в НХЛ

"Тампа-Бэй" в гостях только в одну шайбу обыграла "Монреаль" - 1:2. По победителей отметился Чирелли и Кучеров.

"Ванкувер" дома устроил результативную перестрелку с "Чикаго" - 7:5. Две шайбы у хозяев в активе Хорвата, по одной еще забросали Миллер, Пирсон, Хьюз, Петтерссон и Годетт.

Заметим, что "Ванкувер" имеет 6 подряд выигрышей - 48 пунктов и 6 строчку на Западе. "Тампа-Бэй" набрала также 48 очков (5 подряд побед) и 8 ступенька на Востоке.