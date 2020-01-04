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"Ванкувер" та "Тампа-Бей" продовжили переможні серії в НХЛ

Київ • УНН

 • 8083 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися серія поєдинків в двох з яких продовжились переможні серії "Ванкувера" та "Тампи-Бей", повідомляє УНН з посиланням на сайт ліги.

"Тампа-Бей" в гостях лишень в одну шайбу обіграла "Монреаль" – 1:2. За переможців відзначився Чіреллі і Кучеров.

"Ванкувер" вдома влаштував результативну перестрілку з "Чикаго" – 7:5. Дві шайби у господарів в активі Хорвата, по одній ще закидали Міллер, Пірсон, Хьюз, Петтерссон і Годетт.

Зауважимо, що "Ванкувер" має 6 поспіль виграшів – 48 пунктів і 6 рядок на Заході. "Тампа-Бей" набрала також 48 очок (5 поспіль перемог) і 8 сходинка на Сході.

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