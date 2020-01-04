"Ванкувер" та "Тампа-Бей" продовжили переможні серії в НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися серія поєдинків в двох з яких продовжились переможні серії "Ванкувера" та "Тампи-Бей", повідомляє УНН з посиланням на сайт ліги.
"Тампа-Бей" в гостях лишень в одну шайбу обіграла "Монреаль" – 1:2. За переможців відзначився Чіреллі і Кучеров.
"Ванкувер" вдома влаштував результативну перестрілку з "Чикаго" – 7:5. Дві шайби у господарів в активі Хорвата, по одній ще закидали Міллер, Пірсон, Хьюз, Петтерссон і Годетт.
Зауважимо, що "Ванкувер" має 6 поспіль виграшів – 48 пунктів і 6 рядок на Заході. "Тампа-Бей" набрала також 48 очок (5 поспіль перемог) і 8 сходинка на Сході.