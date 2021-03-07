Вандалы осквернили могилу Бандеры в Мюнхене - МИД требует найти и наказать виновных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Мюнхене неизвестные вандалы осквернили могилу лидера ОУН Степана Бандеры на кладбище Вальдфридгоф. Об этом в твиттере сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет УНН.
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"Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом. Призываем полицию найти и наказать виновных. Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", - написал дипломат.
І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені
Огидні покидьки облили її невідомою речовиною
Закликаєм поліцію знайти і покарати винних
Який сором, що демонізацією С.Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики pic.twitter.com/kOFpIBUAIi
Отметим, что могила Степана Бандера осквернена не впервые.
В 2018 году пророссийский провокатор и пропагандист, британец Грэм Филлипс у могильного креста прикрепил баннер с надписью "Здесь похоронен украинский нацист".