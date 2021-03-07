Вандали осквернили могилу Бандери в Мюнхені - МЗС вимагає знайти і покарати винних
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Мюнхені невідомі вандали осквернили могилу лідера ОУН Степана Бандери на цвинтарі Вальдфрідгоф. Про це в твіттері повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, пише УНН.
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"Огидні покидьки облили її невідомою речовиною. Закликаємо поліцію знайти і покарати винних. Який сором, що демонізацією Бандери займається не тільки московська пропаганда, а й поважні німецькі історики", - написав дипломат.
І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені
Огидні покидьки облили її невідомою речовиною
Закликаєм поліцію знайти і покарати винних
Який сором, що демонізацією С.Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики pic.twitter.com/kOFpIBUAIi
Відзначимо, що могила Степана Бандера осквернена не вперше.
У 2018 році проросійський провокатор і пропагандист, британець Грем Філліпс до могильного хреста прикріпив банер з написом "Тут похований український нацист".