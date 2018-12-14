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Валютные ограничения для бизнеса продлены до февраля

Киев • УНН

 • 6041 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Национальный банк Украины сохранил требование обязательной продажи 50% валютных поступлений юридических лиц с 14 декабря текущего года до 7 февраля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора, передает УНН.

Валютные ограничения для бизнеса продлены до февраля

“Для поддержания стабильности валютного рынка Украины Национальный банк продлил действие требования относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50% на период с 14 декабря 2018 до 6 февраля 2019 года (включительно)”, — говорится в сообщении.

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Как и ранее, продажи подлежат поступления в иностранной валюте 1-й группы Классификатора иностранных валют, банковских металлов и в российских рублях. Продажа будет осуществляться без поручения клиента и исключительно на следующий рабочий день после дня зачисления таких поступлений на распределительный счет.

Таким образом действие данного требования продлена до вступления в силу Закона Украины “О валюте и валютных операциях”, а также ряда нормативно-правовых актов НБУ, которые сформируют новую либеральную систему валютного регулирования.

Напомним, последний раз НБУ менял размер требования к обязательной продаже валютных поступлений юридических лиц в начале апреля 2017 года, когда снизил ее с 65% до 50%. Это лишь один из шагов, сделанных НБУ на пути к либерализации валютного рынка и режима свободного движения капиталов.

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С 7 февраля 2019 года будет внедрен очередной этап валютных смягчений: дерегулирование инвестиций за границу, упрощение проведения трансграничных операций населения с валютой и покупки валюты на межбанковском рынке для клиентов банков и тому подобное.

Решение относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц утверждено Постановлением Правления НБУ от 13 декабря 2018 № 138 “О введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте и установлении размера обязательной продажи таких поступлений”.

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